Остеопороз: 4 признака, которые можно заметить дома до перелома

Остеопороз не случайно называют «тихой эпидемией». Болезнь годами разрушает костную ткань, не подавая явных сигналов, пока не случается перелом от, казалось бы, безобидного падения или даже неловкого поворота. Однако, как пояснил корреспонденту REGIONS реабилитолог из Люберец Александр Куденко, заподозрить неладное можно и самостоятельно, не выходя из дома. Важно вовремя заметить тревожные звоночки и успеть остановить процесс, сохранив подвижность на долгие годы.

Первый сигнал: вы стали ниже ростом

Самый простой тест, который не требует специального оборудования, — измерение роста. Если за последние 1–3 года вы стали ниже на два и более сантиметров, а за всю жизнь потеряли 4 см и больше, это серьезный повод для беспокойства.

Потеря роста происходит из-за того, что позвонки постепенно проседают, теряя плотность. Это не просто естественное старение, а прямое указание на возможные компрессионные переломы позвонков. Реабилитолог советует взять сантиметр прямо сейчас и проверить свой рост — если потеря значительна, пора бить тревогу.

Второй признак: сутулость и боли в спине

Второй маркер — изменение осанки. Если вы заметили, что начали сутулиться, в грудном отделе появился заметный кифоз (так называемый «горб»), а спина болит без очевидной причины — это говорит о деформации позвонков. Характерная поза при остеопорозе: голова выдвинута вперед, плечи опущены, живот кажется выпирающим. Ноющая боль в спине, усиливающаяся к вечеру или после длительного стояния, — это не повод мазать мазями, а сигнал, что пора идти к врачу.

Третий звоночек: частые падения и слабость в ногах

Если вы стали замечать, что спотыкаетесь на ровном месте или теряете равновесие, это опасно не само по себе, а своими последствиями. При остеопорозе даже легкое падение на бок может обернуться переломом шейки бедра. Специальная гимнастика для укрепления мышц и улучшения координации может помочь, но сначала важно исключить серьезные проблемы с костной тканью.

Четвертый и самый явный симптом: переломы при минимальной нагрузке

Самый очевидный признак — перелом, произошедший без серьезной травмы. Если вы упали с высоты собственного роста или неудачно повернулись и получили перелом, диагноз остеопороза можно считать подтвержденным без дополнительных обследований. Риск повторных переломов после первого возрастает в 3–5 раз, поэтому медлить с лечением категорически нельзя.

«Заметили, что уже не достаете до той же полки, что и раньше? Не списывайте это только на возраст. Возьмите сантиметр и проверьте свой рост прямо сейчас. Если потеря значительная — это первый звоночек, что кости теряют прочность», — говорит Александр Куденко.

Что делать после самопроверки

Реабилитолог подчеркнул, что эти домашние тесты — не диагноз, а повод обратиться к врачу. Специалист назначит анализ крови на уровень кальция и витамина D, а также специальное исследование — денситометрию. Это безболезненная процедура, которая с высокой точностью показывает плотность костной ткани. Лучше провериться и успокоиться, чем пропустить начало болезни.

Самое важное — не заниматься самолечением. Принимать кальций и витамин D без назначения врача, ориентируясь на рекламу или советы знакомых, бессмысленно и даже опасно. Без точной диагностики вы будете тратить время и деньги впустую, а болезнь тем временем будет прогрессировать. Помните: профилактика и раннее лечение — это единственный способ избежать тяжелых переломов и сохранить качество жизни. Если вы заподозрили неладное, начните с простого: измерьте рост и запишитесь на прием к специалисту.