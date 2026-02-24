Открыт ящик Пандоры? Почему рассекреченные по приказу Трампа документы об НЛО исчезли спустя сутки

В США загадочно исчезли почти 3,8 млн рассекреченных документов из онлайн-архива The Black Vault спустя сутки после распоряжения Дональда Трампа раскрыть все материалы об НЛО. Об этом пишет Daily Star.

Основатель архива Джон Гринуолд-младший сообщил, что сотни гигабайт данных — включая проекты ЦРУ и документы по убийству Кеннеди — были удалены с сервера. Хостинг-провайдер заявил, что это было именно удаление, а не технический сбой, но не смог объяснить причину.

Инцидент произошел вскоре после того, как Трамп потребовал от ведомств обнародовать все файлы, связанные с неопознанными летающими объектами. Время удаления вызвало подозрения у исследователей. Сам Гринуолд назвал случившееся «странным совпадением с параллельно проводившимся техобслуживанием», но признал, что не может исключить злой умысел.

К счастью, у проекта были резервные копии в нескольких местах, и сайт удалось полностью восстановить. Гринуолд подчеркнул, что история стала напоминанием о важности бэкапов и прозрачности.