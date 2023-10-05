Отправиться в ад пожелал своему педагогу в День учителя актер, озвучивающий Хрюшу

Заслуженный артист России, озвучивший Хрюшу из «Спокойной ночи, малыши», продюсер и худрук детских программ в Кремле «поздравил» в соцсетях своего первого педагога с Днем учителя и пожелал ей адской старости.

«Получила свою долю оргазма»

На своей странице актер написал, что о некоторых преподавателях можно вспоминать с душевным трепетом, но есть и такие, которые оставляют о себе лишь ужасные воспоминания.

«Есть и другие, которые вызывают чувство брезгливости и являются в самых кошмарных снах. Вот именно такой учительницей была более 40 лет назад Ольга Ивановна», — написал актер в посте.

Далее Удалов вспомнил, как учитель взяла их 3 «В» в 1981 году, когда пришла в московскую школу № 331. «Хрюша» описал преподавателя, как чудовище, и признался, что у него не сложились отношения с педагогом.

«В классе я был «изгоем», а она еще всячески «подогревала» эту историю. После 8 класса она поставила вопрос ребром: или я остаюсь, или она уходит. Директор занял ее сторону, и я ушел учиться в другую школу. А она получила свою долю психологического оргазма от того, что (как ей казалось) она разрушила еще одну жизнь», — написал шоумен.

Фото: [ Удалов даже нашел и опубликовал фотографию своей первой учительницы/ Фото со страницы А. Удалова в соцсетях ]

«Не хотел вредить»

Как оказалось, Удалов следил за судьбой педагога. Артист в курсе, что она поменяла много школ. И предполагает, что это произошло именно из-за ее сложного характера.

«Прошло более 40 лет, но до сих пор я вижу ее только в самых страшных снах! И, если честно, я не желаю ей спокойной и мирной старости. Я хочу, чтобы вся боль, которую она причинила лично мне и, насколько я понимаю, не только мне, вернулась к ней в последние моменты ее скудной жизни. И она вспомнила поименно всех тех, с кем она поступила несправедливо и жестоко! Ольга Ивановна, вы заслужили это. И добро пожаловать в ад», — завершил он «поздравление».

Журналисту издания «Подмосковье сегодня» актер рассказал, что у него есть много учителей, которых он вспоминает с благодарностью. Однако бывают обратные примеры, каким оказалась и упомянутая им в соцсетях Ольга Ивановна.

«Травмы, нанесенные ребенку, остаются очень надолго, а иногда и на всю жизнь. Некоторые учителя способны испортить человеку жизнь, карьеру. Это не такая уж безобидная профессия, ведь от учителя зависит многое — он участвует в формировании личности. Я никогда об этом не писал, но теперь я уверен, что ее уже ниоткуда не уволят. Наверняка она уже на пенсии, плохо я ей не сделаю по части карьеры. Я мог бы вспомнить об этом и раньше, но она была практикующим учителем, не хотел вредить», — признался собеседник.

Ранее ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши» рассказала о своей личной трагедии.