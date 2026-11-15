Врач раскрыла самый эффективный орех против воспалений

Регулярное включение грецких орехов в меню помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме. Итоги нового научного исследования в своем канале в Max прокомментировала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

Двухлетний эксперимент ученых показал, что у добровольцев, съедавших от 30 до 60 граммов грецких орехов каждый день, заметно снижался индекс воспалительного потенциала рациона. Как пояснила Зухра Павлова, такой эффект обеспечивается богатым составом продукта: в нем много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, магния, пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов.

Умеренное присутствие этого перекуса в рационе помогает надолго утолить голод, укрепить сердечно-сосудистую систему и затормозить воспалительные реакции. Однако врач предостерегла от чрезмерного увлечения продуктом из-за его высокой жирности и калорийности. Если участникам научной работы выдавали по одной-две горсти, то в повседневной жизни специалист советует ограничиться всего парой крупных ядер в сутки — этого хватит для получения пользы без риска набрать лишний вес.

Чтобы усилить ценные свойства любых орехов и облегчить их переваривание, эндокринолог порекомендовала предварительно замачивать их в теплой воде. Такой прием нейтрализует вещества, провоцирующие тяжесть в желудке, и помогает нутриентам лучше усваиваться. Для миндаля оптимальное время процедуры составляет 12 часов, для грецких, кедровых, фундука и пекана — восемь часов, а для макадамии будет достаточно четырех часов. Подготовленные таким образом ядра можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты, йогурты и утренние каши.