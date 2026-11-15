Священник объяснил несовместимость восточных практик с православием

Протоиерей Фомин предложил верующим заменить йогу лечебной физкультурой

Общество

Православным христианам не рекомендуется заниматься йогой ввиду ее неразрывной связи с религиозными учениями, противоречащими христианской традиции. Об этом в беседе с информационным агентством ТАСС рассказал настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Игорь Фомин.

По словам священнослужителя, восточные практики невозможно воспринимать исключительно как набор физических упражнений для растяжки и расслабления, поскольку в их основе заложена определенная духовная философия, несовместимая с православным вероучением. В качестве полноценной и безопасной для верующих альтернативы протоиерей рекомендовал лечебную физкультуру (ЛФК), эффективность которой для поддержания и укрепления здоровья имеет научное подтверждение и не требует обращения к чуждым религиозным системам.

Позиция представителей Московского патриархата в прошлые годы

Аналогичную оценку представители Русской православной церкви озвучивали и ранее. Так, в апреле 2019 года митрополит Волоколамский Иларион, занимавший тогда пост главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, подчеркивал, что все направления йоги связаны с индуизмом и противопоказаны православным христианам. Поводом для того разъяснения стало обсуждение занятий кундалини-йогой в московских следственных изоляторах — иерарх отмечал, что предостережение в полной мере относится и к практике в местах лишения свободы.

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