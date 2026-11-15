Названа причина повального бодорствования медведей в России

Аномально теплая осень и бесснежный ноябрь сдвинули сроки зимней спячки медведей, барсуков и енотовидных собак в Омской области примерно на две недели. О том, как дикие животные и птицы адаптируются к затянувшемуся теплу, в телеграм-канале регионального управления по охране животного мира рассказал охотовед Юрий Зырянов. Его комментарий приводит Om1 Омск .

По словам инспектора отдела охотничьего хозяйства, звери до сих пор продолжают нагуливать жир и обустраивать жилища перед предстоящими морозами. Недавно специалисты совместно с журналистами одного из телеканалов понаблюдали в лесу за барсуком, а ранее его хлопоты по утеплению дома зафиксировала фотоловушка. Подземное убежище этого зверя — сложный лабиринт ходов, уходящий на глубину до трех метров. По оценкам экспертов, возраст этого «подземелья» превышает 100 лет.

В скором времени в старую нору переберется целое барсучье семейство. Перед тем как погрузиться в сон, животные закупорят входы пробками из сухой травы для защиты от холода и незваных гостей. Пока же и барсуки, и медведи с енотовидными собаками ведут активный образ жизни. Специалист успокоил жителей региона: поводов для тревоги нет, фауна плавно подстраивается под капризы погоды.

Задержались в Сибири и некоторые утки. Вместо того чтобы отправиться в теплые края, птицы продолжают плавать на местных водоемах. Как пояснил Юрий Зырянов, лишние теплые недели идут пернатым только на пользу — они успевают накопить солидный запас жира, который поможет им благополучно перенести дальний перелет.

При этом у копытных подготовка к холодам идет строго по расписанию. Косули уже окончательно переоделись в теплую зимнюю шерсть, а лоси сменили окрас — часть сохатых скоро отправится на север региона, что является для них привычной сезонной миграцией.

Контроль за ситуацией в лесах не прекращается. Одни только охотничьи угодья Горьковского района занимают свыше 300 тыс. гектаров. С наступлением холодов инспекторы пересаживаются на квадроциклы, чтобы пробираться через болота, поля и чащи, накатывая за смену до 400 километров. Во время рейдов специалисты не только следят за состоянием зверей и расставляют фотоловушки, но и пресекают браконьерство. Несмотря на бесснежный ноябрь, обстановка в дикой природе остается стабильной и некритичной.