В Ульяновске ночной клуб с танцами для взрослых открылся прямо у ворот храма

Жители Ульяновска пытаются добиться закрытия стриптиз-клуба, который уже полгода работает в непосредственной близости от православного храма и детской воскресной школы. О возмущении горожан и безуспешных жалобах в полицию 15 ноября телеканалу РЕН ТВ рассказала местная жительница.

По словам собеседницы телеканала, двери увеселительного заведения выходят аккурат напротив входа в воскресную школу, из-за чего дети каждый день вынуждены смотреть на вывеску ночного клуба. Недовольство людей регулярно выплескивается в социальные сети, однако бизнес продолжает работать в прежнем режиме.

Женщина уточнила, что представители местной епархии уже направляли официальное обращение в правоохранительные органы, но эта мера не дала никакого эффекта. По информации горожанки, заведение принадлежит мигранту, переехавшему в Ульяновск сравнительно недавно.

Сам клуб начинает принимать посетителей в 22:00 по местному времени. Местные жители предполагают, что надзорные ведомства и власти не находят законных поводов для закрытия точки, поскольку во время ночных смен внутри не фиксируется нарушений общественного порядка.