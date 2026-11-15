Ночь под ударом БПЛА: над Россией уничтожили более полутысячи украинских дронов, есть жертвы и разрушения

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над 14 регионами страны и двумя морями. О последствиях масштабной воздушной атаки, в результате которой есть погибший и раненые, утром 15 ноября сообщили в Минобороны РФ и региональные власти.

Массированный налет дронов самолетного типа продолжался 12 часов — с 20:00 вечера до 08:00 утра по московскому времени. По данным военного ведомства, дежурные расчеты отработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, цели были поражены над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Ростовской области, где, по информации губернатора Юрия Слюсаря, сбили около 50 беспилотников. Под удар попали Таганрог, Ростов-на-Дону и еще семь районов региона. В Таганроге жертвой атаки стал главный инженер местной электроподстанции. Еще четверо жителей — трое мужчин и женщина — получили ранения, когда обломки аппаратов рухнули на их машины на заправке и трассе. Всех пострадавших доставили в больницы.

В Неклиновском районе падение обломков повредило покрытие моста через железнодорожные пути на 64-м километре автодороги Р-280 и задело четыре автомобиля, еще одна машина пострадала на парковке АЗС. Проезд по путепроводу пришлось закрыть, пустив транспорт в объезд через Таганрог и село Покровское. Помимо этого, в самом Таганроге вышли из строя две электроподстанции: одна из них загорелась в квартале Шубин, а повреждение второй оставило без электричества участок железной дороги от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки, из-за чего движение поездов временно остановилось.

Серьезному налету подвергся и Нижнекамск в Татарстане — мэр города Радмир Беляев охарактеризовал атаку как «массированную и продолжительную». Повреждения получили многоквартирный дом и объекты промзоны, откуда пришлось экстренно эвакуировать людей. Среди горожан есть пострадавшие, им помогают медики. Чтобы обезопасить систему теплоснабжения на время работы экстренных служб, компания «Татэнерго» приостановила подачу горячей воды до 20:00.

В ряде других регионов атаку удалось отразить без ущерба: над Астраханской областью сбили 31 дрон, над Воронежской — 28, а над Тульской — пять. Власти этих субъектов подтвердили, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.