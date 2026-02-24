Пенсионерка против топора: 73-летняя женщина на участке соседа привязала себя к дереву, чтобы спасти его от вырубки

В британском Дорсете 73-летняя Линди Роджерс привязала себя к 15-метровому медному буку в саду соседа, пытаясь помешать его вырубке. Как сообщает Daily Mail, пенсионерка провела у ствола около двух с половиной часов, пока на месте работали пять арбористов.

Владелец дома стоимостью около £800 тыс. Стив Эванс добивался спила 70-летнего дерева почти год, утверждая, что оно повреждает его гараж. Разрешение на работы выдал совет графства. Роджерс ранее безуспешно пыталась добиться охранного статуса для бука.

«Я была очень привязана к этому прекрасному дереву и хотела спасти ему жизнь», — заявила она. По ее словам, дерево пережило недавние штормы и не выглядело аварийным.

Эванс назвал ситуацию неприятной и сообщил, что планирует высадить новое дерево. Полиция подтвердила, что получила сообщение о женщине, проникшей на частную территорию, однако к моменту прибытия конфликт был исчерпан.