Пенсионерка против топора: 73-летняя женщина на участке соседа привязала себя к дереву, чтобы спасти его от вырубки
Daily Mail: 73-летняя британка закрыла собой бук, чтобы спасти его от вырубки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В британском Дорсете 73-летняя Линди Роджерс привязала себя к 15-метровому медному буку в саду соседа, пытаясь помешать его вырубке. Как сообщает Daily Mail, пенсионерка провела у ствола около двух с половиной часов, пока на месте работали пять арбористов.
Владелец дома стоимостью около £800 тыс. Стив Эванс добивался спила 70-летнего дерева почти год, утверждая, что оно повреждает его гараж. Разрешение на работы выдал совет графства. Роджерс ранее безуспешно пыталась добиться охранного статуса для бука.
«Я была очень привязана к этому прекрасному дереву и хотела спасти ему жизнь», — заявила она. По ее словам, дерево пережило недавние штормы и не выглядело аварийным.
Эванс назвал ситуацию неприятной и сообщил, что планирует высадить новое дерево. Полиция подтвердила, что получила сообщение о женщине, проникшей на частную территорию, однако к моменту прибытия конфликт был исчерпан.