«Первый подвиг был в детстве»: водитель БМП пожертвовал собой ради спасения сослуживцев

Патриот и боец Андрей Буртовый родился 17 февраля 1985 года в ПГТ Лесной в Кировской области. Как и многие ребята, он рос интересным и любознательным ребенком. Успел пожить на Украине, поэтому конфликт там счел своим личным делом, делом чести.

Мама Андрея, Маргарита Буртовая, вспоминает, что семья жила на Украине пять лет: с 1989 по 1994 год. В первый класс Андрей пошел в городе Желтые Воды. Он отправился в русскую школу. Там он нашел первых друзей и именно там впервые проявил себя как герой.

Юный герой

«Когда сыну было восемь лет, он играл зимой на реке. При нем мальчик такого же возраста провалился под лед, а Андрей не растерялся: нашел и подал длинную палку и помог тонущему вылезти из воды», — с гордостью вспоминает Маргарита в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Андрей на протяжении всей своей жизни был очень надежным товарищем, продолжает мать. Он был патриотом и хотел служить в армии. Но из-за того, что Буртовые долго проживали на Украине, мать не могла поменять паспорт на российский, а Андрей — получить его.

«По этой причине его не брали в армию. Сына такая ситуация очень волновала. Как только он получил паспорт, сам пришел в военкомат, попросил направление на медкомиссию, и мы вместе с ним проходили всех докторов. Он шел в один кабинет, я занимала очередь в другой. Срочную службу он проходил с июня 2007 года по декабрь 2008 года», — отмечает Буртовая.

Парень попал в войска МЧС и вернулся в звании младшего сержанта. По признанию Маргариты, Андрей был очень хорошим сыном, настоящей поддержкой и опорой. Причем не только для матери. Наша собеседница вспоминает еще один случай.

«Сын как-то зимой работал таксистом и со смены ехал домой. Позвонил диспетчеру, чтобы отчитаться. При разговоре услышал, что девушка тяжело дышит. В тот день был сильный снегопад. Андрей догадался, что она чистит снег. Он развернул машину и помог сотруднице вычистить снег с довольно большой территории», — улыбается женщина.

Фото: [ из личного архива семьи Буртовых ]

Обещал командирам вернуться

Тем временем сводки новостей из Донбасса не давали Буртовому спокойно жить. В итоге в 2015 году Андрей самостоятельно ездил в Донецк. В должности механика-водителя он проработал там четыре месяца.

«Мы жили на Украине, и тот край ему нравился. Когда беда пришла в Донбасс, сын не задумываясь туда поехал. Когда там немного приутихло, все, кто был из России, разъехались по домам. Но когда началась СВО, он в середине марта пришел и подал документы для заключения контракта», — признается Маргарита.

Мать бойца, конечно, очень боялась и была против. Но Андрей ей сказал, что когда в 2015 году они уезжали из Донбасса, они дали обещание командирам — если будет нужна помощь, то они обязательно вернутся.

«Я пыталась его отговорить. У меня не получилось. Отрезал: «Мама, я обещал, я должен. Если мы не защитим своих детей и Родину, тогда кто?» Когда началась СВО, Андрей не смог остаться дома. Он подписал контракт и ушел добровольцем. Тогда я приняла решение его поддерживать во всем», — вздыхает женщина.

Героическая гибель

Младший сержант Буртовый считал своим долгом защищать свою семью и Родину. Матери Андрей сказал, что если пойдет больше добровольцев, тогда меньше молодых попадет на передовую.

Андрей на спецоперации был механиком-водителем боевой машины пехоты. Он погиб 2 мая 2022 года в районе Красного Лимана. Ему вечно будет 37 лет. В тот день у него «на броне» было 15 бойцов. Когда они нарвались на мины, Андрей так вел машину, что мина разорвалась со стороны, где сидел он сам и наводчик Евгений Командровский. Благодаря Андрею погибли только они вдвоем.

«Сейчас мне очень тяжело без него. Он для меня был всем. Хоть чего-то починить, где-то прибить. Да и просто прижать к груди. У Андрея остались жена Анастасия и две дочери: Яна 11 лет и Татьяна пяти лет. А через девять месяцев после гибели Андрея у меня умер от пневмонии старший сын Алексей», — сокрушается мать, оставшаяся без сыновей.

Андрея с почестями похоронили в Котельниче, где он жил с женой и дочками. Его наградили орденом Мужества посмертно.

О судьбе другого молодого бойца СВО, который расстался с женой сразу после ЗАГСа, читайте здесь.