В подмосковном Красногорске продолжается уборка территорий от снега. По данным администрации округа, в работах задействовано свыше 2 тыс. рабочих и 310 единиц техники. Как сообщил начальник управления благоустройства администрации округа Виталий Зюзин, контроль выхода техники и дворников на линию ведется круглосуточно.

На муниципальных участках дорог коммунальщики сначала сметают выпавший снег с помощью спецтехники, а затем обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололедными средствами. Параллельно расчищают и обрабатывают остановки общественного транспорта.



С 6 утра 18 ноября уборка идет во дворах и на общественных пространствах — как механизированным, так и ручным способом. Особое внимание специалисты уделяют безопасности пешеходных маршрутов: расчищают пути от подъездов домов до контейнерных площадок, автобусных остановок, школ и поликлиник.