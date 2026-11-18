Более 2 тыс. специалистов заняты уборкой снега в подмосковном Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В подмосковном Красногорске продолжается уборка территорий от снега. По данным администрации округа, в работах задействовано свыше 2 тыс. рабочих и 310 единиц техники. Как сообщил начальник управления благоустройства администрации округа Виталий Зюзин, контроль выхода техники и дворников на линию ведется круглосуточно.
На муниципальных участках дорог коммунальщики сначала сметают выпавший снег с помощью спецтехники, а затем обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололедными средствами. Параллельно расчищают и обрабатывают остановки общественного транспорта.
С 6 утра 18 ноября уборка идет во дворах и на общественных пространствах — как механизированным, так и ручным способом. Особое внимание специалисты уделяют безопасности пешеходных маршрутов: расчищают пути от подъездов домов до контейнерных площадок, автобусных остановок, школ и поликлиник.