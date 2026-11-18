Подмосковный спортсмен Виталий Данилов (областной Центр олимпийских видов спорта, тренеры Дмитров) выступил в составе сборной России и завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по керлингу на колясках, которые прошли с 11 по 16 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он вошел в состав команды «Россия-1» вместе с Анной Карпушиной, Андреем Мещеряковым и Константином Курохтиным. В финале они одержали победу, на втором месте оказалась команда «Россия-2», на третьем - команда Китая.

В общей сложности участниками состязаний стали 12 команд из четырех стран, включая впервые сборные Китая и Турции. Керлинг на колясках входит в программу зимних Паралимпийских игр с 2006 года.

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