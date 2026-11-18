Без замечаний: в Котельниках проверили обустройство малой общественной территории
Фото: [администрация городского округа Котельники]
Заместитель главы городского округа Котельники Иван Жарков 17 ноября проинспектировал ход работ на малой общественной территории по адресу: 3-й Покровский проезд, дома №2 и №4. В ходе осмотра оценили готовность ключевых элементов благоустройства.
На месте специалисты проверили укладку резинового покрытия на детских и спортивных площадках, монтаж малых архитектурных форм, а также посадку деревьев и кустарников. По итогам объезда отмечено, что комплекс работ выполнен уже на 85%. Замечаний к качеству применяемых материалов и технологиям на этом этапе не зафиксировано, работы продолжаются в плановом режиме.
Территорию для обновления выбрали сами жители округа во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Она включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», реализуемую в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».