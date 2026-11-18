На месте специалисты проверили укладку резинового покрытия на детских и спортивных площадках, монтаж малых архитектурных форм, а также посадку деревьев и кустарников. По итогам объезда отмечено, что комплекс работ выполнен уже на 85%. Замечаний к качеству применяемых материалов и технологиям на этом этапе не зафиксировано, работы продолжаются в плановом режиме.



Территорию для обновления выбрали сами жители округа во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Она включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», реализуемую в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».