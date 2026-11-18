В Клину пройдет концерт студентов и преподавателей Академического музыкального училища
Концерт представителей Академического музыкального училища пройдет в Клину
Фото: [Музей-заповедник П. И. Чайковского]
В субботу, 28 ноября, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину пройдет концерт «И с каждой осенью я расцветаю вновь», мероприятие проведут в рамках проекта «Музыкальная суббота» при участии студентов и преподавателей Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Темой концерта станет «Осень в музыке, поэзии и живописи». Для гостей подготовили разнообразную программу - их ждет исполнение фортепианных, камерно-вокальных и хоровых произведений, который были созданы выдающимися русскими и зарубежными композиторами. Узнать другие подробности можно на сайте.
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