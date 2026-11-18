«Локомотив» усилился опытным форвардом: бывший партнер Овечкина и Кучерова вернулся в Ярославль
35-летний нападающий Рихард Паник вернулся в ярославский «Локомотив»
Фото: [КХЛ]
«Локомотив» подписал контракт до конца сезона с 35-летним словацким нападающим Рихардом Паником. Опытный форвард уже выступал за ярославский клуб в двух предыдущих сезонах и стал с ним двукратным обладателем Кубка Гагарина.
По данным портала «Сила спорта» словак заработает в «Локомотиве» 40 млн руб.
За два предыдущих сезона Паник провел 104 матча за ярославский клуб (с учетом плей-офф) и набрал 42 (16+26) очка.
У нападающего была заметная карьера в НХЛ. Он поиграл за «Тампу», «Торонто», «Чикаго», «Аризону», «Вашингтон», «Детройт» и «Айлендерс». Паник провел 521 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, записав на свой счет 195 (88+107) результативных баллов.
Ранее «Ак Барс» подписал известного нападающего Евгения Дадонова.