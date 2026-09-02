Полина Диброва требует от Елены Товстик ₽5 млн через суд

37-летняя модель Полина Диброва подала в суд на 41-летнюю Елену Товстик. Исковое заявление поступило в Никулинский районный суд Москвы. Как пишет StarHit, сумма требований составляет ₽5 млн в качестве компенсации морального вреда.

Как отметила сама Полина, поводом для обращения стала публикация, которую Елена разместила в соцсетях еще в июле 2026 года. Как утверждает Диброва, в том посте содержатся сведения, не соответствующие действительности, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Речь идет об утверждениях об аморальных и асоциальных поступках, а также о подробностях личной и семейной жизни Полины. Помимо денежной компенсации Диброва требует признать эти сведения недостоверными, обязать Елену публично опровергнуть их и удалить публикацию.

«Дело коснулось моих детей, и я не буду молчать. Нападки в сторону моей семьи я не терплю. За клевету и оскорбления пора отвечать. Самое дорогое в жизни для меня — дети», — сказала Диброва.

Конфликт между двумя женщинами имеет давнюю историю. Елена Товстик не может смириться с тем, что отец ее шестерых детей — 51-летний бизнесмен Роман Товстик, ушел из семьи к Полине, которая состояла в браке с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым.

Примечательно, что ранее они были подругами, и Полина даже была крестной матерью одного из детей Елены. Однако после разрыва их отношения переросли в открытую вражду.

Ранее Полина Диброва ответила на слова Елены Товстик в платье со змеей.