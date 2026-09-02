В Коломне организуют Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В Подмосковье на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» с 9 по 11 сентября будут проходить Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «На призы Конькобежного центра Коломна», их участниками станут более 150 спортсменов из 15 субъектов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В программу войдут состязания на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, за медали будут бороться мужчины и женщины (от 20 лет), юниоры и юниорки (18–19 лет), а также юные спортсмены в категории 16–17 лет. Они приедут из Татарстана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Красноярского края, а также из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Омской и Тамбовской областей.

Отметим, что турнир организуют в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.