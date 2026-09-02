Вечерние посиделки у огня сделали нас людьми: неожиданная гипотеза антропологов, как у костра родилась человеческая речь

Человеческая речь могла развиться благодаря вечерним разговорам у костра, пишет Daily Mail. Ученые предполагают, что контроль над огнем не только помог древним людям готовить пищу и делать более сложные орудия, но и продлил время бодрствования примерно на четыре часа после заката.

По словам профессора Кэтрин Хобайтер из Сент-Эндрюсского университета, именно вечерние посиделки могли стать моментом, когда практическое общение уступило место историям, сплетням и более абстрактным разговорам. Днем древним людям хватало жестов и простых сигналов для охоты, поиска еды и координации действий.

Исследователи ссылаются на наблюдения за охотниками-собирателями жуцъоанси на юге Африки. В 2014 году ученые выяснили, что днем их разговоры в основном касались бытовых и практических дел, а у костра люди чаще рассказывали истории.

Авторы считают, что сам огонь мог усиливать этот эффект. В отличие от синего света экранов, огонь почти не подавляет сонный гормон мелатонин, поэтому позволяет дольше бодрствовать без сильного нарушения сна.

Кроме того, мерцание пламени может синхронизировать активность мозга у сидящих рядом людей. Это, по мнению ученых, могло усиливать чувство связи, сотрудничества и развивать готовность к более сложному общению.