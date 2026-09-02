Российских лыжников допустили к международным стартам в нейтральном статусе
FIS разрешила российским лыжникам выступать в нейтральном статусе
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Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) официально объявила о допуске российских и белорусских лыжников в нейтральном статусе в сезоне-2026/27. Такое решение принял Совет организации на заседании 1 сентября.
Допущенные спортсмены будут должны подписать декларацию о нейтралитете.
«Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе. Но это большой шаг вперед. Надо понимать, что мы этот путь уже прошли в гимнастике, в водных видах. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом», — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В минувшем сезоне ко второй половине Кубка мира были допущены только лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые завоевали необходимые рейтинговые очки для участия в Олимпиаде.