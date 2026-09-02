Российских лыжников допустили к международным стартам в нейтральном статусе

«Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе. Но это большой шаг вперед. Надо понимать, что мы этот путь уже прошли в гимнастике, в водных видах. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом», — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.