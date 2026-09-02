В съемках фильма ставропольского режиссера участвовали больше 100 жителей края

В Ставрополе состоится премьера фильма о Великой Отечественной войне, в съемках которого приняли участие сотни жителей региона. О том, где и когда можно будет увидеть картину, рассказали в городской администрации, сообщил newstracker.ru.

По данным мэрии, в субботу, 5 сентября, в кинотеатрах Ставрополя пройдет премьера фильма ставропольского режиссера Сергея Масальского «Донесение особой важности» (18+). Лента посвящена событиям Великой Отечественной войны на Ставрополье, а также темам любви, предательства и цены выбора.

По информации издания, действие разворачивается в 1942 году на оккупированном ставропольском хуторе. Три подруги, у каждой из которых своя трагедия, оказываются в центре опасной игры между советскими разведчиками и вражескими шпионами. Наш разведчик добывает секретные данные, способные спасти целую дивизию. Успех или провал операции решат не только исход боя, но и судьбы героев — и цена этой победы может оказаться слишком высокой.

В создании картины приняли участие более 100 актеров со всего Ставропольского края. Одну из ролей исполнила юная местная жительница, которая добавила фильму искренности и живых эмоций. Съемочный процесс занял две недели, однако работа над картиной в целом продолжалась 1,5 года — за это время отснятый материал смонтировали, обработали и подготовили титры. В съемочную группу также вошли представители разных стран.

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