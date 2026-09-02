Подмосковные теннисисты завоевали семь наград на Спартакиаде народов России

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на турнире по теннису в рамках II летней Спартакиады народов России, который завершился в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В командном зачете сборная региона стала первой. На втором и третьем месте оказались команды Москвы и Татарстана.

В парном разряде среди мужчин первое место завоевал дуэт Тимофея Дерепаско (Химки) и Егора Плешивцева (Химки). На втором месте в этой дисциплине оказались Роман Харламов (Химки) и Григорий Шебекин (Мытищи), в женском парном разряде — Виктория Милованова (Химки) и Варвара Паньшина (Химки), в смешанном парном разряде — Варвара Паньшина и Тимофей Дерепаско.

Кроме того, Григорий Шебекин стал бронзовым призером в одиночном разряде среди мужчин, Кристина Кроитор (Сергиев Посад) — в одиночном разряде среди женщин.

Состязания прошли в Екатеринбурге в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.