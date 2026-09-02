В Наро-Фоминске открылась обновленная школа искусств «Гармония»

В День знаний, 1 сентября, в Наро-Фоминске после капитального ремонта открылась детская школа искусств «Гармония», ее обновили в рамах госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание построили в 1965 году, его общая площадь превышает 1,8 тыс. кв. м. В нем специалисты провели кровельные и фасадные работы, заменили все инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, благоустроили прилегающую территорию.

Ученикам стали доступны обновленные концертный зал и выставочная зона, холл и коридоры, образовательные классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.