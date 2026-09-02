Морские львы держат в страхе пляжи Калифорнии: животных травит токсин из водорослей

На пляжах Калифорнии замечают отравленных морских львов с судорогами, странными движениями и признаками спутанности сознания, пишет Daily Mail. Специалисты The Marine Mammal Center предупреждают местных не подходить к таким животным ближе чем на 40 метров.

Причиной такого поведения считают домоевую кислоту — нейротоксин, который вырабатывается во время цветения водорослей. Он накапливается в рыбе, например сардинах и анчоусах, а затем попадает в организм морских львов. Токсин поражает участки мозга, связанные с памятью, из-за чего животные могут вести себя непредсказуемо.

За последнюю неделю августа десятки морских львов выбросились на берег в районе залива Сан-Франциско. Некоторые животные погибли. Всего в 2026 году на побережье США зарегистрировали уже более 100 таких случаев против 70–90 в обычный год.

Представитель метеорологического ведомства NOAA Майкл Милстин назвал болезнь коварной и жестокой. По данным экспертов, вспышки могут быть связаны с необычно теплой водой в Тихом океане.

Для людей главный риск связан не с укусами или прикосновениями животных, а с зараженными морепродуктами. Готовка и заморозка не уничтожают домоевую кислоту.