Почему клубника и малина могут навредить: советы гастроэнтеролога по безопасному употреблению

Лето — время, когда прилавки магазинов и дачные грядки буквально ломятся от свежих ягод. Ароматная клубника, сочная малина, терпкая смородина манят своим видом и вкусом. Однако далеко не все могут наслаждаться этими дарами природы без последствий. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», в беседе с REGIONS предупредила о скрытых опасностях, которые таят в себе летние ягоды, и рассказала, кому стоит быть особенно осторожными.

Кислота и клетчатка: почему ягоды могут вызвать дискомфорт

Проблема, по словам врача, кроется не в самих ягодах как таковых, а в их химическом составе. Клубника, малина и черная смородина богаты органическими кислотами — они придают им характерную кислинку, но при избыточном потреблении способны агрессивно воздействовать на слизистую оболочку желудка. Особенно это опасно для людей с гастритом или повышенной кислотностью — у них даже небольшая порция может спровоцировать изжогу или боль.

Кроме того, ягоды содержат значительное количество клетчатки. Для здорового кишечника это безусловное благо: она стимулирует перистальтику и способствует очищению организма. Однако при чрезмерном употреблении грубые пищевые волокна могут вызвать вздутие, урчание и даже диарею, особенно у тех, чей кишечник не привык к растительной пище в больших объемах.

Кому ягоды категорически не рекомендуются

Екатерина Кашух выделяет несколько групп людей, которым стоит подходить к ягодному меню с особым вниманием. В первую очередь это пациенты с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) — у них кислота может резко обострить симптомы. Также в группе риска — люди с воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения и те, кто страдает пищевой аллергией.

«Осторожными с летними ягодами стоит быть людям с язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, воспалительными заболеваниями кишечника в период обострения, а также тем, кто страдает пищевой аллергией», — подчеркнула врач.

Особняком стоит клубника — она заслуженно считается одним из самых аллергенных продуктов. У чувствительных людей ее употребление может вызвать зуд кожи, крапивницу, отеки губ или век, а в редких случаях — даже отек Квинке и затруднение дыхания. Поэтому людям с известной аллергией на пыльцу березы или другие растения врачи советуют пробовать клубнику с большой осторожностью, а при первых подозрительных симптомах сразу прекращать есть ее и принимать антигистаминные препараты.

Как есть ягоды, чтобы не навредить

Специалист дает несколько простых, но важных рекомендаций для всех, кто хочет наслаждаться ягодами без риска для здоровья. Главное правило — никогда не есть ягоды натощак. Кислота на голодный желудок действует особенно агрессивно, поэтому лучше съедать их через час-полтора после основного приема пищи или включать в состав десертов с нейтральными продуктами — например, со сливками, йогуртом или творогом.

Второе правило — умеренность. Для здорового взрослого человека безопасной дозировкой считается 200–300 граммов ягод в день при условии хорошей переносимости. Превышать эту порцию, даже если очень хочется, не стоит — последствия могут оказаться неприятными.

Также врач напоминает о детях. До полутора лет пищеварительная система малыша еще незрелая, а иммунный ответ на новые продукты может быть непредсказуемым. Поэтому новые ягоды вводят в прикорм постепенно, буквально по несколько ягодок в день, и внимательно следят за реакцией. Если появляется сыпь, расстройство стула или беспокойство, лучше отложить знакомство на несколько месяцев.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Если после ягодного пиршества вы почувствовали дискомфорт — легкое вздутие или тяжесть, — скорее всего, достаточно просто прекратить есть ягоды, и симптомы пройдут сами. Однако Екатерина Кашух предупреждает: есть признаки, при которых медлить нельзя. К ним относятся усиливающаяся боль в животе, многократная рвота, диарея с примесью крови, а также температура. Если эти симптомы не проходят в течение суток или только нарастают, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Лето — время наслаждения свежими плодами, но даже самые полезные продукты требуют разумного подхода. Зная свои особенности и соблюдая простые правила, вы сможете получать от ягод только радость и витамины, без неприятных сюрпризов.