Первая группа инвалидности дает прибавку 9 600 ₽: эксперт объяснила, кому еще стоит подать заявление на перерасчет

В июле 2026 года некоторым категориям пенсионеров стоит внимательнее присмотреться к своим выплатам. Речь идет не об очередной индексации, которая проводится по утвержденному графику, а о перерасчете пенсии, который может быть произведен при изменении жизненных обстоятельств или появлении нового статуса у конкретного человека. Если подать заявление в июле, то повышенная сумма начнет поступать уже с августа. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Что такое перерасчет и почему он не связан с индексацией

Эксперт пояснила, что никакой дополнительной индексации пенсий с 1 июля 2026 года не предусмотрено. Увеличение выплаты возможно исключительно в индивидуальном порядке — когда у пенсионера появляются новые обстоятельства, дающие право на повышенный размер пенсии.

Первая группа инвалидности: прибавка почти 10 тысяч рублей

Одним из наиболее весомых оснований для перерасчета является установление первой группы инвалидности. По словам Инны Литвиненко, в этом случае размер фиксированной выплаты к страховой пенсии существенно увеличивается — прибавка составит порядка 9 600 рублей. Однако пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться за перерасчетом, если изменение статуса не было учтено автоматически.

Другие жизненные изменения, дающие право на доплату

Помимо инвалидности, перерасчет может быть проведен и в других ситуациях. Например, при изменении состава семьи — если у пенсионера появляются иждивенцы (несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родственники), размер пенсии может увеличиться на сумму от 3 до 9 тысяч рублей. Также основанием может стать утрата или приобретение права на определенные социальные надбавки, изменение условий получения региональных доплат или другие обстоятельства, влияющие на размер выплаты.

«Если пенсионеру присвоили первую группу инвалидности, размер выплаты может существенно измениться. В таком случае предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии — фактически она устанавливается в повышенном размере. Прибавка составит порядка ₽9 600», — рассказала Литвиненко.

Почему не стоит полагаться на автоматику

Эксперт подчеркнула, что во всех случаях не стоит рассчитывать на автоматическое увеличение. В одних ситуациях Социальный фонд проводит перерасчет без заявления, в других — требуется личное обращение пенсионера. Поэтому, если у человека появился новый статус или обстоятельства, дающие право на доплату, лучше самостоятельно уточнить информацию в Социальном фонде России и при необходимости подать заявление.

Как и куда подать заявление на перерасчет

Подать заявление можно несколькими способами: через клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства, через портал госуслуг или в любом многофункциональном центре. После того как документы будут рассмотрены и принято положительное решение, новая сумма пенсии будет назначена с месяца, следующего за месяцем обращения. То есть если пенсионер подал заявление в июле, повышенную выплату он получит уже в августе.

Специалисты советуют заранее проверить, все ли сведения о льготах и статусе отражены в пенсионном деле, чтобы избежать задержек и отказов. Кроме того, жителям Подмосковья стоит помнить, что они могут оформить и другие региональные меры поддержки — от компенсаций за ЖКУ и доплат к пенсии до бесплатного зубопротезирования и санаторных путевок.