Можно ли есть перед сном: нутрициолог о пользе белкового перекуса для мышц и фигуры

Существует устойчивый миф: все, что съедено после 18:00, автоматически превращается в жировые отложения. Многие приверженцы здорового образа жизни мучительно голодают по вечерам, боясь испортить фигуру. Однако, как объяснила корреспонденту интернет-издания « Подмосковье сегодня » нутрициолог Елена Михеева, такой подход не только не универсален, но и может навредить тем, кто регулярно тренируется. Оказывается, небольшой прием пищи перед сном в ряде случаев не просто допустим, а даже полезен — особенно если речь идет о восстановлении мышечной ткани.

Почему организм не спит, даже когда мы спим

По словам специалиста, ночной отдых — это не пауза в работе организма. Напротив, в это время активизируются восстановительные процессы: поврежденные на тренировке мышечные волокна регенерируют, обмен веществ перестраивается, а энергетические запасы перераспределяются. Если человек после физической нагрузки не получил достаточного количества белка в течение дня, длительное голодание до утра может серьезно затормозить эти процессы. Мышцы растут не во время занятий спортом, а именно в период отдыха, и для этого им необходим «строительный материал» — аминокислоты, которые поступают с белковой пищей. Поэтому полный отказ от еды вечером для активных людей может быть контрпродуктивным.

Калории важнее часов: главный принцип

Эксперт подчеркнула, что решающее значение имеет не время приема пищи, а общий суточный баланс калорий. Если человек в течение дня переедает, то даже самый полезный и диетический продукт, съеденный на ночь, будет способствовать набору веса. И наоборот, при сбалансированном рационе, соответствующем энергозатратам, умеренный вечерний перекус не нарушит композицию тела.

Что выбрать для ночного перекуса

Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение продуктам с так называемым медленным белком — они расщепляются постепенно и обеспечивают организм аминокислотами на протяжении всей ночи. Идеальными вариантами она назвала творог без сахара, натуральный йогурт без добавок, кефир или небольшой кусочек нежирного сыра. Такая еда не дает резкого скачка инсулина и не перегружает пищеварительную систему.

Для тех, кто активно занимается спортом, в творог или йогурт можно добавить немного ягод или орехов, но строго в ограниченном количестве, чтобы не превысить калорийность. Однако, по мнению специалиста, лучше всего придерживаться чистого белкового продукта без быстрых углеводов, которые могут спровоцировать выброс сахара в кровь и нарушить ночной метаболизм.