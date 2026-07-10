«Голоса уже не те»: автор популярных песен t.A.T.u. жестко прошелся по голосам Катиной и Волковой

Российская популярная группа t.A.T.u. распавшаяся в 2011 году, снова вместе. Лена Катина и Юлия Волкова объявили о воссоединении летом прошлого года. Фанаты обрадовались, но заметили, что голоса звезд уже не те.

Автор хитов коллектива Сергей Галоян высказался резко. Он заявил, что у Волковой голос сломался, а Катина, по его словам, разучилась петь и стала лениться. Его слова приводит Teleprogramma.org.

«С Леной сейчас что-то случилось, она как будто бы разучилась петь. Для меня это странно. Я ее отлично знаю и ее возможности тоже. Просто она стала лениться петь или еще что-то. Надеюсь, это выправится. Певицы они очень хорошие», — заявил Галоян.

Сама Катина с критикой не согласна. Она считает, что изменение голоса — естественный процесс. Артистке скоро исполнится 42 года, поэтому голосовой аппарат может меняться с возрастом. Еще один фактор, влияющий на тембр — гормональные изменения. В 2015-м году она родила сына, в 2023-м — еще одного.

Несмотря на критику, артистки счастливы радовать фанатов своим возвращением. Напмоним, пять лет назад Галоян запретил им исполнять свои хиты из-за разногласий. Он признался, что не общается с Катиной и Волковой, но дружит с мужем Лены.

Ранее стало известно, что российская группа «Звери» уходит в «творческий отпуск» с 2027 года.