В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 10 июля, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на основных областных трассах зафиксировано больше 1,1 млн автомобилей — на 6,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском и Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о дожде и ветре в регионе и посоветовали перед поездкой проверять уровень омывающей жидкости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.