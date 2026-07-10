Почему арбуз после шашлыка вызывает вздутие и брожение: советы диетолога

Арбуз — сочный, сладкий и невероятно освежающий — кажется воплощением летнего десерта. Однако привычка съедать несколько ломтиков сразу после плотного обеда или ужина может обернуться не самыми приятными ощущениями в животе. О том, как правильно включить арбуз в рацион, чтобы избежать вздутия, брожения и дискомфорта, корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Елена Соломатина.

Почему арбуз и шашлык — не лучшие соседи

Главная особенность арбуза, по словам специалиста, — его структура. Ягода почти полностью состоит из воды, содержит природные сахара и небольшое количество клетчатки. Благодаря этому она быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и практически не задерживается в желудке. Совсем иначе ведет себя тяжелая пища — мясо, картофель, хлеб, сложные салаты. Они перевариваются значительно дольше, иногда до нескольких часов.

Диетолог пояснила, что проблема возникает не из-за несовместимости продуктов как таковой, а из-за разницы во времени транзита. Когда арбуз попадает в желудок, где еще переваривается кусок свинины или говядины, он «проскальзывает» дальше, а сладкая мякоть создает в кишечнике питательную среду для бактерий. В результате запускаются процессы брожения.

Брожение в кишечнике: почему дискомфорт неизбежен

Эксперт пояснила, что в теплой и влажной среде сахар становится отличным субстратом для микроорганизмов, вызывая активное газообразование. В итоге у человека могут появиться отрыжка, метеоризм, урчание и неприятные ощущения в животе. Избежать этого просто — достаточно не комбинировать арбуз с тяжелой пищей и давать организму время для поэтапного переваривания.

«Арбуз — это вода и сахар. А сахар в теплой и влажной среде — прекрасный продукт для процессов брожения. В итоге могут появиться отрыжка, метеоризм, дискомфорт в животе. Зачем устраивать „драку“ в собственном желудке?» — предупредила врач.

Когда и сколько: правила арбузного перекуса

Наиболее безопасный вариант — употреблять арбуз отдельно от основных приемов пищи. Однако и натощак есть его не рекомендуется. У некоторых людей это может вызвать резкий скачок кислотности или дискомфорт, а у пациентов с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью или лишним весом — быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

По словам Соломатиной, оптимальная стратегия — сделать арбуз самостоятельным перекусом через некоторое время после легкого завтрака или обеда. Например, если человек позавтракал омлетом или кашей, которые перевариваются относительно быстро, то уже через пару часов можно съесть порцию арбуза. Но важно помнить о чувстве меры: диетолог не рекомендует превращать арбуз в бесконечное лакомство и советует ограничиваться разумным объемом — около 200 граммов за один раз. Даже самый полезный продукт при переедании может вызвать неприятные симптомы, поэтому лучше наслаждаться им дозированно.