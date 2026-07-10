Ирбит в воде: 33 эвакуированных, 166 подтопленных участков и сенатор на месте

В Ирбите из-за паводка пришлось экстренно эвакуировать жителей нескольких районов. Утром 9 июля спасатели РСЧС вывезли 33 человека, попавших в зону подтопления, среди которых было 15 несовершеннолетних. Причиной стал обильный дождевой паводок, вызвавший резкий подъем уровня воды в реке Ница, сообщил tagilcity.ru.

Ситуация постепенно улучшается: уровень воды в реке удалось снизить до отметки 727 миллиметров. Как уточнили в Департаменте информполитики региона, положительная динамика достигнута за счет плановых сбросов — суммарный объем с четырех гидросооружений составил 227 кубометров.

По состоянию на текущий момент подтопленными остаются 166 приусадебных участков, жилые строения в зону затопления не попали. Спасатели продолжают адресную помощь местным жителям — за первую половину дня (с 7:00 до 14:00) они выезжали на вызовы 16 раз.

Ситуацию в городе держит на контроле сенатор Виктор Шептий. Он уже встретился с пострадавшими жителями, выслушал их проблемы и взял в разработку наиболее острые вопросы, включая перебои с интернетом — сейчас связисты устраняют неполадки. Губернатор Денис Паслер поручил профильным службам продолжить сбросы воды, чтобы не допустить повторного подъема уровня в реке.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Тагила опроверг фейк о шестиметровой волне и скором потопе.