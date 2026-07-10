В Мытищах для школьников провели тренировку с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Легков провел тренировку в летнем лагере при школе №3 в Мытищах. Он также пообщался со школьниками и рассказал о своем спортивном пути.

«Такие встречи помогают детям поверить в себя и понять: если ты трудишься и идешь к своей цели, то можешь стать кем угодно — олимпийским чемпионом, ученым, писателем, художником», – подчеркнул он.

По его словам, в школе созданы все необходимые условия, чтобы дети могли гармонично развиваться. В здании, построенном по народной программе «Единой России», есть два спортивных зала, скалодром, большой стадион и бассейн.

Директор школьного лагеря, учитель начальных классов Ирина Шмидт назвала встречу с чемпионом отличной мотивацией для школьников.

Проект «Единой России» «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Он позволяет проводить организацию и оснащение секций самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах, колледжах и вузах, внедрять программы наставничества и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.