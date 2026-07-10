Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Проверь свое здоровье в парке»

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут проверить основные показатели своего здоровья в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», выездные медицинские бригады будут работать в 26 городских округах — Дмитрове, Егорьевске, Красногорске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат выездных осмотров в парках — это возможность пройти диагностику без записи, в удобное время и на свежем воздухе. В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 26 городских округах», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такой формат проверки здоровья очень востребован, с начала лета в акции приняли участие почти 2 тыс. жителей региона. В рамках осмотра специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.