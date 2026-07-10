Ночная атака БПЛА: Ленобласть отражала дроны — появилась информация о ситуации в регионе

В ночь на 10 июля в Ленинградской области на протяжении двух часов сохранялся режим беспилотной опасности. Система противовоздушной обороны успешно отразила очередной налет украинских БПЛА. На данный момент все ограничительные меры в регионе сняты, сообщил rosbalt.ru.

Глава региона в 02:48 оповестил жителей о возможной угрозе и предупредил о вероятных сбоях в работе мобильного интернета. Немногим более часа спустя губернатор сообщил о ликвидации двух беспилотников над областью. Почти через полчаса количество сбитых дронов достигло 14. В 04:46 Дрозденко объявил об окончании режима опасности и уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях в дежурные службы не поступала.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь расчеты ПВО уничтожили 376 беспилотных аппаратов в воздушном пространстве 13 субъектов федерации, включая и Ленинградскую область.

Ранее мэр Собянин сообщил, что в ночь на 10 июля 7 БПЛА был уничтожен силами ПВО на подлете к столице.