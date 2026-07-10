Цены на новостройки не растут, дешевые объекты на вторичке раскупают — что ждет покупателей

Интерес ко вторичному жилью в целом никуда не девался, заявила ОТР эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, наблюдалось некоторое охлаждение, однако в целом нельзя сказать, что спрос остывал.

«Сейчас действительно, оживляется интерес, но говорить о полном восстановлении, как это было в 2022 году, конечно, пока рано. Скорее мы наблюдаем возвращение части покупателей, которые долго откладывали решение в ожидании ипотечных ставок и цен. И также на рынке вторички [есть] покупатели с альтернативными сделками», — пояснила она.

Под альтернативными сделками эксперт подразумевает случаи, когда люди продают квартиру, чтобы купить более просторное жилье. Или, наоборот, когда вместо одной большой жилплощади приобретают две поменьше, чтобы разъехаться.

«Покупатели устали ждать существенного снижения стоимости жилья. Это те, кому-то какие-то эксперты обещали обвала рынка. Обвала рынка не произошло, и его, собственно, не произойдет никогда. И вот эти покупатели начинают выходить на рынок», — добавила Перескокова.

Среди преимуществ вторичного рынка эксперт отметила возможность въехать в квартиру сразу после сделки — это выгодно отличает ее от новостроек. Кроме того, на этом рынке представлено больше объектов, расположенных в районах с уже сложившейся развитой инфраструктурой.

«И это является решающим фактором для многих семей. И, если тенденция сохранится, то в августе, активность действительно еще больше может вырасти, потому что традиционно конец лета связан с подготовкой к новому учебному году, с возвращением покупателей после отпусков», — продолжила собеседница ОТР.

Во многих крупных городах разрыв в ценах между первичным и вторичным жильем сокращается, заметил эксперт по недвижимости Сергей Еремкин. По его словам, девелоперы не дают ценам расти, предлагая скидки на новостройки. А на вторичном рынке наиболее доступные объекты продаются очень быстро, поэтому экспозицию заполняют предложения по более высокой цене.

Эксперт подчеркнул, что резких скачков стоимости, скорее всего, не будет. Рынок остается сбалансированным, и значительных колебаний цен в ближайшее время не прогнозируется.

«Постепенное снижение ключевой ставки поддерживает интерес к рыночной ипотеке, но значительного удешевления кредитования в краткосрочной перспективе не ожидается. В этих условиях цены на вторичное жилье, вероятнее всего, будут расти умеренно — во многом за счёт вымывания наиболее ликвидных и доступных объектов», — выразил мнение Еремкин.

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