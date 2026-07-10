«Закрытая вечеринка»: продюсер Дзюник высказался о свадьбе SHAMANа и Мизулиной

Российский продюсер Леонид Дзюник высказался о свадьбе певца SHAMANа (Ярослава Дронова) и главы Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерины Мизулиной. В интервью Teleprogramma.org он заявил , что артист скрыл торжество из-за неформального характера мероприятия или желания оградить гостей от внимания.

Дзюник допустил, что недавняя пресс-конференция SHAMANа может быть связана с политическими амбициями.

«Оно все-таки к чему-то то ли сам готовится, то ли готовит кого-то. Ну, в общем, как-то вот все очень, теперь это закрытое, вечеринка, так называемая свадьба. К чему это все? Да Бог его знает», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что на фоне новых молодых исполнителей Дронов постепенно уходит на второй план, а инцидент с падением на выступлении указывает на его творческий кризис. По мнению продюсера, артист исчерпал свои ресурсы и больше не может удивлять слушателей, а яркая вспышка славы приводит к быстрому затуханию интереса публики.

Накануне стало известно, что Дронов и Мизулина сыграли тайную свадьбу в Москве. Торжество прошло в ресторане «Большой» на Петровке в День семьи, любви и верности.

Стоимость мероприятия оказалась внушительной. По данным источников, аренда площадки обошлась в ₽6 млн, сервисный сбор — в ₽600 тысяч. С учетом декора, цветов и работы персонала итоговая сумма достигла примерно ₽8 млн.

Ранее журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на певца SHAMANа из-за конфликте Егора Крида и Екатерины Мизулиной.