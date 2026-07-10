Мбаппе рассказал, почему не смог забить пенальти в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал журналистам, почему ему не удалось реализовать пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Марокко (2:0).

В середине первого тайма Мбаппе заработал пенальти и сам же взялся его исполнять. Перед ударом возникла продолжительная пауза: ВАР около трех минут проверял справедливость назначения пенальти — было подозрение на фол у игрока французской команды. Решение арбитров было подтверждено, но Мбаппе пробил неважно, и Яссин Буну намертво забрал мяч.

«Ситуация была непростой. Получилась настоящая неразбериха: арбитр сначала сказал мне, что будет пенальти, и я начал готовиться к удару. Затем он подошел и сообщил, что, возможно, пенальти все-таки не будет. Я позволил этому сбить себя с концентрации, потому что раньше никогда не сталкивался с таким сценарием», — пояснил Мбаппе.

Во втором тайме капитан сборной Франции реабилитировался, забив победный мяч, а затем ассистировав Усману Дембеле на второй гол. В активе Мбаппе уже восемь голов и три ассиста на нынешнем турнире.

Незадолго до конца матча Мбаппе был заменен после травмы голеностопа, однако форвард заверил, что с ним все в порядке.