Газ для Казахстана и газ для Красноярска: почему «Газпром» строит трубу соседям, а восточные регионы РФ ждут

Казахстан готовится совершить прорыв в газификации своих территорий при участии России: к 2035 году уровень обеспеченности газом должен вырасти с нынешних 64,2% до 80%. Для этого планируется разработка двух месторождений в самом Казахстане и строительство нового магистрального газопровода из России «Ишим — Астана» мощностью 10 млрд кубометров газа в год и протяженностью 660 км. Меморандум с «Газпромом» подписан еще в прошлом году, трубопровод должен появиться к 2030 году, сообщил oilcapital.ru.

По данным издания, в самой России газификация идет значительно медленнее. За последние пять лет уровень газификации РФ вырос с 71,4% до 75% — ежегодная прибавка составляет около 0,72 процентного пункта. В Казахстане за тот же период показатель поднялся с 53,07% до 64,2% — в среднем на 2,22 п. п. в год.

Причины различий — в структуре газовой инфраструктуры. В России самый высокий уровень газификации в центральных и южных регионах, самый низкий — в восточных. В Казахстане уровень зависит от близости к месторождениям и транзитным трубам. Западные и южные области достигли 99% газификации благодаря трубопроводам «Средняя Азия — Центр» и «Бухара — Урал». На севере и востоке уровень опускается до 1,5% (Карагандинская область), в Астане — 14% за счет частных компаний.

Проблема восточных регионов России — в зависимости от переговоров с Китаем по «Силе Сибири 2». Подписан меморандум, но точных сроков строительства нет. Как пояснил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев, Китай, понимая отсутствие альтернатив, не стремится участвовать в финансировании инфраструктуры и готов покупать газ только при условии, что поставщик создаст объекты за свой счет. Финансовый аспект «Ишим — Астана» не раскрывается, но принципиальных разногласий с Казахстаном нет.

Из крупных магистральных проектов в России — газопровод «Белогорск — Хабаровск», соединяющий «Силу Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Работы завершатся в этом году. Следующий этап — соединение газотранспортных систем Югры и Томской области, проект проходит экспертизу. При этом, как отмечалось ранее, Красноярский край, в предварительной версии программы значившийся как кандидат на газификацию, в финальную версию не попал.

Ранее сообщалось, что по программе президента с начала года к газу подключили 7 тыс. домов в Подмосковье.