Срочность, переписка и доступ к приложению: МВД назвало признаки вербовки дропперов

В последнее время участились случаи вовлечения граждан в нелегальные финансовые схемы под видом дополнительного заработка. Как информирует МВД, аферисты используют социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных дропперов — людей, которые за вознаграждение соглашаются передать свои банковские карты в распоряжение третьих лиц, сообщил rosbalt.ru.

По данным ведомства, жертвам предлагают «арендовать» карту или участвовать в якобы ошибочных переводах: на карту приходят деньги, которые затем требуется перевести на другие счета. За это обещают процент, а также дополнительные бонусы за рекомендацию схемы знакомым, что превращает противоправную деятельность в подобие сетевого маркетинга.

Подобные предложения поступают через всплывающую рекламу, e-mail-рассылки, а также сообщения в соцсетях и мессенджерах. МВД предупреждает: насторожиться стоит, если незнакомцы просят выполнить денежный перевод от вашего имени, запрашивают доступ к мобильному банку или реквизитам карты, избегают голосовых звонков и торопят с решением, объясняя это «срочностью». Специалисты призывают граждан не поддаваться на подобные уловки и ни при каких обстоятельствах не передавать свои банковские данные посторонним.

Ранее эксперт Чучалова рассказала, что мошенники выманивают у соискателей работы личные данные.