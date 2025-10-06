Пора переобуваться? Синоптики назвали точную дату, когда в Москве менять летнюю резину на зимнюю

На фоне неизбежного сезонного похолодания многих автовладельцев начинает волновать вопрос своевременной смены шин. Однако, по мнению ведущих метеорологов, жителям столичного региона пока можно не спешить с установкой зимней резины.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд четко обозначил температурный критерий для этого важного решения. Согласно рекомендациям, переход на зимние шины становится необходимым при установлении устойчивого режима, когда среднесуточные показатели температуры стабильно опускаются ниже отметки в +5…+7°C. На текущий момент, а также в обозримой перспективе, погода в Москве и Подмосковье этим условиям не соответствует, что позволяет водителям повременить с визитом в шиномонтажную мастерскую.

До какой даты можно ездить на летней резине в 2025 году

Опираясь на данные многолетних наблюдений и актуальные прогностические модели, синоптик дал более конкретные временные ориентиры.

«Опираясь на прогнозы погоды для Москвы и Подмосковья, Вильфанд уточнил, что примерно до 20 октября рано задумываться о смене автомобильных шин», — сообщил эксперт.

Таким образом, вся первая половина и значительная часть второй декады октября текущего года представляются вполне безопасными для эксплуатации летнего комплекта резины. Этот прогноз хорошо согласуется с общим характером погоды, который царит в регионе в данный период.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова в своем обзоре для портала «Метеоновости» охарактеризовала первую половину октября как время «настоящей золотой осени», когда солнце еще активно, а о ночных заморозках речи не идет.

Когда начинать готовиться к переобувке автомобиля

Что же ждет автомобилистов после указанной даты? Метеорологи призывают к повышенному вниманию, так как климатическая осень будет вступать в свои права.

«После этой даты следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра», — заявил Роман Вильфанд. Это означает, что начиная примерно с 21–22 октября ситуация может начать меняться достаточно динамично, и для принятия окончательного решения будет критически важен ежедневный мониторинг сводок о погоде.

Именно в этот период вероятность устойчивого похолодания, которое и является сигналом для смены шин, будет стремительно возрастать. Такой подход позволяет найти баланс между безопасностью на дороге и преждевременным износом зимней резины при эксплуатации ее на сухом и теплом асфальте.

Прогноз зимы 2025–2026 и советы для водителей в Московском регионе

Несмотря на благоприятный краткосрочный прогноз, Гидрометцентр предупреждает, что общая сезонная тенденция указывает на приближение более суровой зимы по сравнению с предыдущей.

Ожидается, что на европейской территории России, включая центральные области, грядущий январь 2026 года может принести значительные морозы. Однако это не отменяет текущих правил эксплуатации автомобиля, которые диктуются актуальными погодными условиями, а не долгосрочными трендами.

Таким образом, главный вывод для водителей Московского региона на ближайшие недели остается неизменным: оснований для спешной «переобувки» пока нет, но готовность к оперативной смене шин после 20 октября необходимо держать на высоком уровне.