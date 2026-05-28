В управляющих организациях Подмосковья начнут использовать «Яндекс Вектор»

Подмосковные управляющие организации начнут использовать в своей работе платформу «Яндекс Вектор». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С помощью платформы можно распределять задачи между сотрудниками, следить за их работой и держать на контроле эффективность выполнения. К системе планируется подключить 20 организаций.

«В пилотный проект вошли Подольск, Люберцы, Коломна, Одинцовский, Химки и ряд других муниципалитетов. Ожидаем, что цифровизация процессов повысит прозрачность уборки придомовой территории и оперативность реакции на обращения жителей», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.