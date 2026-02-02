Logo

Риск на булочке с кунжутом: на что обратить внимание в фастфуде, чтобы не отравиться

Общество
Бесплатная дегустация веганских бургеров и кофе с растительным молоком HI!

Фото: [Бесплатная дегустация веганских бургеров и кофе с растительным молоком HI!/Медиасток.рф]

Фастфуд по-прежнему остается одним из самых востребованных форматов общественного питания. Однако высокая скорость приготовления и большой поток клиентов создают дополнительные риски для безопасности продуктов. Эксперты Роскачества рассказали о главных угрозах для здоровья потребителей и объяснили, какие признаки помогут минимизировать вероятность пищевых отравлений и других неприятностей.

Нарушение температурного режима

Контроль температуры — один из важнейших аспектов безопасности в заведениях быстрого питания. Опасность возникает при:

  • неправильном хранении продуктов;
  • несоблюдении правил разморозки;
  • нарушении температурных условий при приготовлении и хранении готовых блюд.

Особенно уязвимыми к таким ошибкам являются: мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи. Нарушения на этих этапах способствуют развитию микробиологической порчи и могут привести к пищевым отравлениям.

Перекрестное загрязнение

Еще одна серьезная угроза — перенос микроорганизмов с сырых продуктов на готовую пищу. Источниками перекрестного загрязнения могут выступать:

  • руки сотрудников;
  • рабочие поверхности;
  • кухонный инвентарь;
  • оборудование.

Для снижения рисков важно использовать отдельную посуду для сырья и готовых блюд, а также регулярно проводить мойку и дезинфекцию кухонного инвентаря и поверхностей.

Человеческий фактор

Качество работы персонала имеет решающее значение. Риски возрастают при:

  • несоблюдении гигиенических норм сотрудниками;
  • высокой текучести кадров;
  • неправильном мытье рук;
  • некорректном использовании одноразовых перчаток.

Соблюдение сроков хранения готовых блюд

В заведениях с большим потоком посетителей существует риск превышения допустимых сроков хранения блюд на линии раздачи. Особенно это касается тех позиций, которые должны подаваться в ограниченный промежуток времени после приготовления.

Скорость обслуживания не должна идти в ущерб безопасности

Фастфуд работает по принципу быстрого конвейера, но высокая скорость не должна влиять на качество и безопасность пищи. Каждое нарушение температурного режима или санитарных правил напрямую отражается на здоровье клиентов и подрывает доверие к сфере общественного питания.

Системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) необходимо воспринимать не как формальность, а как фундамент ответственного и устойчивого бизнеса.

Рекомендации для потребителей

При выборе заведения обращайте внимание на:

  • чистоту зала;
  • соблюдение гигиенических норм персоналом;
  • внешний вид и свежесть предлагаемых блюд.

Ранее эндокринолог назвала привычки, которые реально спасают от набора веса.