Риск на булочке с кунжутом: на что обратить внимание в фастфуде, чтобы не отравиться

Фастфуд по-прежнему остается одним из самых востребованных форматов общественного питания. Однако высокая скорость приготовления и большой поток клиентов создают дополнительные риски для безопасности продуктов. Эксперты Роскачества рассказали о главных угрозах для здоровья потребителей и объяснили, какие признаки помогут минимизировать вероятность пищевых отравлений и других неприятностей.

Нарушение температурного режима

Контроль температуры — один из важнейших аспектов безопасности в заведениях быстрого питания. Опасность возникает при:

неправильном хранении продуктов;

несоблюдении правил разморозки;

нарушении температурных условий при приготовлении и хранении готовых блюд.

Особенно уязвимыми к таким ошибкам являются: мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи. Нарушения на этих этапах способствуют развитию микробиологической порчи и могут привести к пищевым отравлениям.

Перекрестное загрязнение

Еще одна серьезная угроза — перенос микроорганизмов с сырых продуктов на готовую пищу. Источниками перекрестного загрязнения могут выступать:

руки сотрудников;

рабочие поверхности;

кухонный инвентарь;

оборудование.

Для снижения рисков важно использовать отдельную посуду для сырья и готовых блюд, а также регулярно проводить мойку и дезинфекцию кухонного инвентаря и поверхностей.

Человеческий фактор

Качество работы персонала имеет решающее значение. Риски возрастают при:

несоблюдении гигиенических норм сотрудниками;

высокой текучести кадров;

неправильном мытье рук;

некорректном использовании одноразовых перчаток.

Соблюдение сроков хранения готовых блюд

В заведениях с большим потоком посетителей существует риск превышения допустимых сроков хранения блюд на линии раздачи. Особенно это касается тех позиций, которые должны подаваться в ограниченный промежуток времени после приготовления.

Скорость обслуживания не должна идти в ущерб безопасности

Фастфуд работает по принципу быстрого конвейера, но высокая скорость не должна влиять на качество и безопасность пищи. Каждое нарушение температурного режима или санитарных правил напрямую отражается на здоровье клиентов и подрывает доверие к сфере общественного питания.

Системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) необходимо воспринимать не как формальность, а как фундамент ответственного и устойчивого бизнеса.

Рекомендации для потребителей

При выборе заведения обращайте внимание на:

чистоту зала;

соблюдение гигиенических норм персоналом;

внешний вид и свежесть предлагаемых блюд.

