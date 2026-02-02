Риск на булочке с кунжутом: на что обратить внимание в фастфуде, чтобы не отравиться
Фото: [Бесплатная дегустация веганских бургеров и кофе с растительным молоком HI!/Медиасток.рф]
Фастфуд по-прежнему остается одним из самых востребованных форматов общественного питания. Однако высокая скорость приготовления и большой поток клиентов создают дополнительные риски для безопасности продуктов. Эксперты Роскачества рассказали о главных угрозах для здоровья потребителей и объяснили, какие признаки помогут минимизировать вероятность пищевых отравлений и других неприятностей.
Нарушение температурного режима
Контроль температуры — один из важнейших аспектов безопасности в заведениях быстрого питания. Опасность возникает при:
- неправильном хранении продуктов;
- несоблюдении правил разморозки;
- нарушении температурных условий при приготовлении и хранении готовых блюд.
Особенно уязвимыми к таким ошибкам являются: мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи. Нарушения на этих этапах способствуют развитию микробиологической порчи и могут привести к пищевым отравлениям.
Перекрестное загрязнение
Еще одна серьезная угроза — перенос микроорганизмов с сырых продуктов на готовую пищу. Источниками перекрестного загрязнения могут выступать:
- руки сотрудников;
- рабочие поверхности;
- кухонный инвентарь;
- оборудование.
Для снижения рисков важно использовать отдельную посуду для сырья и готовых блюд, а также регулярно проводить мойку и дезинфекцию кухонного инвентаря и поверхностей.
Человеческий фактор
Качество работы персонала имеет решающее значение. Риски возрастают при:
- несоблюдении гигиенических норм сотрудниками;
- высокой текучести кадров;
- неправильном мытье рук;
- некорректном использовании одноразовых перчаток.
Соблюдение сроков хранения готовых блюд
В заведениях с большим потоком посетителей существует риск превышения допустимых сроков хранения блюд на линии раздачи. Особенно это касается тех позиций, которые должны подаваться в ограниченный промежуток времени после приготовления.
Скорость обслуживания не должна идти в ущерб безопасности
Фастфуд работает по принципу быстрого конвейера, но высокая скорость не должна влиять на качество и безопасность пищи. Каждое нарушение температурного режима или санитарных правил напрямую отражается на здоровье клиентов и подрывает доверие к сфере общественного питания.
Системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) необходимо воспринимать не как формальность, а как фундамент ответственного и устойчивого бизнеса.
Рекомендации для потребителей
При выборе заведения обращайте внимание на:
- чистоту зала;
- соблюдение гигиенических норм персоналом;
- внешний вид и свежесть предлагаемых блюд.
