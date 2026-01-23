Ожирение в России бьет рекорды: эндокринолог назвала привычки, которые реально спасают от набора веса

Нормализация режима сна является хорошей профилактикой ожирения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова.

Число россиян, которым впервые в жизни поставили диагноз ожирение, в 2024 году превысило полмиллиона, составив 542,2 тыс. человек. Общее число жителей страны, страдающих ожирением, к этому моменту достигло 3 млн, свидетельствуют данные статистического сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2025». Врач Закирова подчеркнула, что рост числа людей с ожирением — отражение системных изменений образа жизни: снижения физической активности, доступности высококалорийной пищи и хронического стресса. При этом ключевую роль в профилактике ожирения играет формирование устойчивых поведенческих привычек.

«Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, сбалансированное питание с контролем порций, достаточное потребление белка и клетчатки, а также нормализация режима сна значительно снижают риск набора веса. Важно учитывать и психологические факторы: эмоциональное переедание и хронический стресс напрямую связаны с метаболическими нарушениями», — пояснила эксперт.

По ее словам, безопасное снижение массы тела возможно только при постепенном дефиците калорий и медицинском подходе.

«Резкие ограничения питания замедляют обмен веществ и повышают риск повторного набора веса. Оптимальной считается потеря 5-10% массы тела в течение нескольких месяцев — этого достаточно для снижения риска сердечно-сосудистых и эндокринных осложнений. Перед началом снижения веса важно оценить гормональный фон, уровень глюкозы и липидный профиль, а также подобрать индивидуальный план питания и физической активности», — заключила Закирова.

