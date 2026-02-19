Ручник поставил зумеров в тупик: поколение TikTok запуталось в функциях старых авто

Современные автомобили переполнены технологиями, но классические функции машин прошлого ставят поколение Z в тупик. Онлайн-ретейлер Cazoo опросил 2 тыс. молодых людей и выяснил, что многие не могут распознать элементы, которые еще недавно были обычными. Об этом пишет Daily Mail.

Самым непонятным оказался «подсос» — устройство для запуска холодного двигателя в старых карбюраторных авто, его узнали лишь 8% участников. Также 90% не смогли определить T-образную распорку, только 28% узнали выдвижную антенну, 35% — пепельницу, а 41% — прикуриватель.

Опрос показал, что 27% молодых людей уже не узнают ручной тормоз: сегодня более 90% новых машин оснащаются электронными стояночными тормозами. При этом их ремонт обходится значительно дороже традиционных систем.

«Автомобильный дизайн сильно изменился за последние 20 лет, и знания об устаревших функциях быстро исчезают», — отметил эксперт Чарли Гарви. Однако часть респондентов хотела бы вернуть физические кнопки, а также кассетные и CD-плееры.

Специалисты по безопасности, включая профессора Милада Хагани из Мельбурнского университета, предупреждают, что сенсорные экраны могут отвлекать водителей, требуя длительного визуального внимания и повышая риск аварий.