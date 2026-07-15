Русские девушки в Испании: почему местные мужчины называют их «слишком дорогими» и выбирают испанок?

«Ты не принцесса, за которой надо ухаживать, ты равный партнер» — с таким заявлением столкнулась российская блогерка на первом же свидании в Испании. Местный житель пригласил ее на кофе, а когда пришло время платить, спокойно разделил счет. Для него это было нормой. Для нее — культурным шоком. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на Дзене , и ее история мгновенно разлетелась по Сети. Почему испанцы считают русских девушек высокомерными и какие еще сюрпризы ждут россиянок на Пиренейском полуострове?

«Платить за женщину не принято» — главный шок русской девушки

Блогер «Валери лайт» отправилась в Испанию и решила узнать, как строятся отношения между местными мужчинами и женщинами. Первое же свидание поставило ее в тупик.

Молодой человек пригласил ее выпить кофе. Все шло отлично, пока не пришло время платить. Испанец спокойно разделил счет. Для него это было естественно. Для россиянки — настоящий культурный шок.

Она объяснила это так: «Это нормально — у них так принято. Это культура. Ты не принцесса, за которой надо ухаживать, ты равный партнер в демократичных отношениях. Платить за женщину в Испании не принято так же, как у нас не принято есть суп руками».

Именно это, по словам блогера, и создает пропасть между ожиданиями русских девушек и реальностью испанских мужчин. Русские привыкли к «классическим» ухаживаниям, испанки — к равноправию с детства.

«Слишком дорогие ухаживания» — почему испанцы не готовы тратиться

Оказывается, история с кофе — не единичный случай. На форумах и в соцсетях испанцы прямо говорят: восточнославянские женщины требуют слишком дорогих ухаживаний.

Почему так происходит?

1. Дорогая жизнь. Аренда однушки в Малаге стоит 1000–1300 евро (88–115 тысяч рублей) в месяц. В Барселоне или Мадриде — еще дороже. Многие испанцы до 30 лет живут с родителями — более 60% населения. Тратить большие деньги на ухаживания, когда ты едва сводишь концы с концами, для них просто нереально.

2. Равноправие. Испанки не ждут, что мужчина будет за них платить. Они привыкли рассчитывать на себя и считают неправильным, если мужчина оплачивает их счет в ресторане. Русские девушки, воспитанные в другой культуре, часто ждут именно «классических» ухаживаний — и это вызывает непонимание.

3. Прагматизм. Испанцы рассуждают просто: зачем тратить деньги и усилия на дорогие ухаживания, если испанки не требуют ничего подобного и с ними проще строить отношения?

Еще один удар по ожиданиям — «никаких „давай останемся друзьями“»

Блогер «Валери лайт» столкнулась и с другим культурным отличием. На четвертом свидании испанец предложил встретиться у нее дома. Она отказалась — предпочитает «нейтральные территории». Мужчина вежливо попрощался и исчез.

«Без обиды, без претензий — просто исчез в горизонт. У них так тоже принято: нет взаимного интереса — нет общения. Никаких „давай останемся друзьями“ из вежливости».

В Испании отсутствие взаимного интереса воспринимается без конфликтов. Никто не пытается сохранить отношения «из вежливости». Для русской девушки, привыкшей к долгим и сложным выяснениям отношений, такая прямота — еще один шок.

Так высокомерие или просто непонимание?

То, что испанцы называют высокомерием, на самом деле — культурная дистанция. Русские девушки не пытаются быть надменными. Они просто воспитаны иначе.

В России девочек с детства учат, что мужчина должен ухаживать, дарить цветы, платить за ужин.

В Испании девочек с детства учат, что они — равные партнеры, и мужчина не обязан за них платить.

Когда эти две системы сталкиваются, возникает непонимание. Испанец видит «высокомерную» девушку, которая ждет, что он будет платить. Русская девушка видит «жадного» мужчину, который не хочет за ней ухаживать.

На самом деле, ни те, ни другие не правы и не виноваты. Просто у них разные культурные коды.