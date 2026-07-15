Отец Луиса Сквиччиарини прилетел в Россию из Аргентины

Отец аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини — Хосе Луис Сквиччиарини — прилетел в Россию, чтобы навестить сына и познакомиться с новорожденным внуком, сообщает Super. Луис поделился в социальных сетях трогательными кадрами встречи с отцом.

На видео он встречает родителя вместе с Валерией Чекалиной.

Фото: [ скриншот видео ]

«Мы очень скучали по папе и по дедушке», — подписал Луис видео.

Чекалина родила ребенка от Сквиччиарини в конце февраля 2026 года. Имя для малыша, которое переводится как «Бог — мой судья», родители выбрали вскоре после его появления на свет. Эта встреча стала особенно важной для семьи, которая сейчас переживает непростой период.

После рождения малыша у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение и курс химиотерапии. Несмотря на тяжелое состояние, семья старается сохранять теплую атмосферу и поддерживать друг друга.

Ранее возлюбленный Валерии Чекалиной показал архивное фото и объяснил, что в юности выглядел иначе.