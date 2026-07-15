В Королевскую больницу поступил новый эндовидеоурологический комплекс

Новая аппаратура позволит нашим врачам существенно повысить качество диагностики, выявляя патологии на самых ранних стадиях, а также выполнять высокотехнологичные малоинвазивные операции.



Эндовидеоурологический комплекс предназначен для проведения трансуретральных (через естественные пути) и лапароскопических вмешательств, без выполнения разрезов. С его помощью врачи смогут диагностировать и лечить следующие группы заболеваний: доброкачественную гиперплазию предстательной железы, злокачественные новообразования, мочекаменную болезнь, кисты и опухоли почек и многие другие. А жители нашего города — получать высококачественную медицинскую помощь.