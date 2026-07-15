От «Моего генерала» до «Солнышко мое, вставай!»: какие хиты Марины Хлебниковой прозвучат в усадьбе Гребнево

В усадьбе Гребнево продолжается серия летних концертов под открытым небом. Очередным гостем станет Марина Хлебникова — одна из самых ярких фигур российской эстрады 1990-х годов. Ее композиции «Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Мой генерал» знакомы и любимы несколькими поколениями слушателей. За годы творческой карьеры певица удостоена званий лауреата фестиваля «Песня года» и обладательницы премии «Золотой граммофон», сообщил REGIONS.

Хотя сейчас артистка появляется на сцене не так часто, как в пору своей молодости, ее голос остается мгновенно узнаваемым. Концерт в историческом интерьере усадьбы станет редкой возможностью услышать живые версии популярных песен. При этом репертуар Хлебниковой не ограничивается шлягерами — в ее дискографии семь студийных альбомов и более 70 произведений.

Мероприятие начнется в субботу, 25 июля, в 18:30. Вход для всех желающих свободный, возрастное ограничение — 6+. Организаторы приглашают провести теплый летний вечер в кругу семьи или друзей под аккомпанемент знакомых с детства мелодий.

По информации издания, бесплатные выступления в Гребневе уже стали доброй традицией. В этом году на той же сцене уже выступали Павел Пикалов, рок-группа «Белый Город», Эдвард Тосуниди, София Морару, а также владелец усадьбы Андрей Ковалев.

6+

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