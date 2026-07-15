В Домодедовской больнице появился первый в Подмосковье Центр активного и здорового долголетия

В Домодедовской больнице по народной программе «Единой России» открыли первый в Московской области Центр активного и здорового долголетия, где смогут проверить свое здоровье жители всех возрастов. Это позволит выявить опасные в организме изменения на ранней стадии, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В центре работают врачи-терапевты, которые прошли специальное обучение по здоровому долголетию.

«Все очень понравилось, удобно, что в одном месте можно пройти детальное обследование. На приеме дали рекомендации по правильному питанию», – сказал житель Домодедово Геннадий Абуладзе.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подчеркнул, что забота о старшем поколении и людях с инвалидностью является одним из приоритетов народной программы. По его словам, в новом учреждении по ОМС можно будет за час узнать состояние организма и получить рекомендации по питанию, режиму и сну. Он добавил, что в регионе также реализуется программа «Активное долголетие», которая предлагает пожилым людям экскурсии, прогулки, общение.

За последние пять лет в регионе выполнили более 96% наказов избирателей в народную программу «Единой России» в сфере здравоохранения, в том числе построено свыше 60 новых медицинских объектов, отремонтированы сотни больниц и поликлиник. Благодаря диспансеризации только за прошлый год в регионе выявили более 150 тыс. случаев скрытых заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.