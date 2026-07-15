Циклон, снегопад и материнский подвиг: чайка на крыше родильного дома в Подмосковье спасла потомство

Сотрудники Орехово-Зуевского родильного дома уже несколько месяцев наблюдают за удивительной историей, которая разворачивается прямо на крыше их учреждения. Дикая чайка свила там гнездо и успешно вывела потомство, став для всего коллектива и рожениц живым символом материнства, терпения и заботы, сообщил REGIONS.

Фото: [ Орехово-Зуевский родильный дом ]

История пернатого семейства началась весной. Особенно тревожным для будущей мамы выдался конец апреля, когда на Подмосковье обрушился мощный циклон со снегопадом и шквалистым ветром. Медперсонал переживал за судьбу кладки. Однако чайка проявила невероятную стойкость: несмотря на ледяную бурю, она ни на минуту не покинула гнездо, продолжая согревать яйца.

Каждый день сотрудники роддома начинали с ритуала — выглядывали в окно, чтобы проверить, как дела у их подопечной. И вскоре природа вознаградила птицу: на свет появился первый долгожданный малыш.

Особое восхищение у врачей и акушерок вызвал самец — он проявил себя как идеальный и ответственный партнер. Первенец уже заметно окреп и подрос: он активно бегает по плоской кровле, с любопытством рассматривает пролетающих птиц и изучает мир.

«Пока мама согревала и выхаживала маленький пушистый комочек, папа практически безвылазно дежурил на крыше. Он охранял границы территории, приносил еду и защищал свою семью от любых угроз. Ну чем не образцовые партнерские роды?» — с улыбкой рассказывают сотрудники Орехово-Зуевского роддома.

Но история не заканчивается. В гнезде находится еще одно яйцо, а значит, сотрудники роддома вскоре станут свидетелями очередного прибавления в этой образцовой пернатой семье.

Сотрудники признаются, что птичья преданность ежедневно напоминает им о главных ценностях — любви, заботе и ценности новой жизни.

Ранее сообщалось, что в Павлово-Посадском округе домашняя кошка взяла под опеку 90 цыплят.