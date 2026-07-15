Светлоклеточный рак третьей стадии и нефрэктомия: в Балашихе провели операцию на почке весом 2,5 килограмма

В Московском областном онкологическом центре, расположенном в Балашихе, проведена уникальная операция по удалению почки с гигантской злокачественной опухолью. Об этом в своем канале на платформе «Макс» проинформировал глава Минздрава Московской области Максим Забелин, сообщил REGIONS.

Мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии — ранее он никогда не проходил обследований. К моменту госпитализации правая почка пациента полностью утратила свои функции, а организм испытывал сильнейшую интоксикацию, вызванную распадом опухолевых тканей.

Диагностика выявила светлоклеточный почечноклеточный рак третьей стадии. Пораженный орган весил 2,5 килограмма, тогда как норма для взрослого человека составляет около 200 граммов — превышение оказалось двенадцатикратным. Врачи приняли решение о нефрэктомии.

«Перед врачами стояла непростая задача — удалить огромное образование, не задев близлежащие ткани и крупные сосуды». Чтобы минимизировать травму для пациента, вмешательство выполнили лапароскопически через небольшие проколы. Сложная манипуляция заняла около трех часов», — рассказали врачи.

Несмотря на угрожающие размеры новообразования, метастазов у пациента не обнаружили. Это обстоятельство дает основание рассчитывать на благоприятный прогноз и полное излечение. Уже на следующие сутки после вмешательства мужчина мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Восстановление идет по плану, параллельно пациент получает курс химиотерапии.

Тот факт, что столь масштабное вмешательство удалось провести через минимальные разрезы, говорит о высочайшей квалификации коллектива МООКЦ. Именно щадящий доступ позволяет пациентам возвращаться к обычной жизни в кратчайшие сроки. Подобные малоинвазивные методики постепенно становятся стандартом оказания помощи в регионе — их доля в подмосковных клиниках сегодня достигает 60 процентов.

«К сожалению, такие виды рака могут развиваться без симптомов, и пациент начинает замечать проблемы, когда опухоль достигает таких гигантских размеров. Это еще одно подтверждение тому, что диспансеризация и чекапы помогают найти заболевания, которые еще не дали о себе знать», — подчеркивают врачи.

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